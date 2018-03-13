(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). ВТБ в Татарстане в прошлом году сделал упор на поддержку малого и среднего бизнеса, рассказала руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Республике Татарстан Марьям Давлетшина на итоговой пресс-конференции.

«Если говорить о кредитном портфеле, на начало этого года он составил 63 млрд рублей, из них на сегмент среднего бизнеса приходится 26,1 млрд рублей, малого бизнеса — 5,2 млрд рублей и порядка 31,6 млрд рублей — это клиенты крупного бизнеса», — поделилась Давлетшина.

Рост кредитного портфеля с начало года составил 18 процентов или на 9,4 млрд рублей.

«Наибольший рост мы показали в сегменте среднего бизнеса 32 процента. Всего с начала года мы предоставили кредиты предприятиям региона на сумму более 80 млрд рублей, 50 процентов от объема приходится на сегмент среднего бизнеса — более 40 млрд рублей», — продолжила Давлетшина.

Кроме того банк активно развивал инструменты господдержки. За 2017 год 15 компаний республики получили заемные средства по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей на общую сумму 3,7 млрд рублей. В рамках программ льготного кредитования клиентов малого и среднего бизнеса финансовая поддержка оказана 6 компаниям региона на общую сумму 1,3 млрд рублей. По программе «Проекты развития» совместно с Фондом развития промышленности профинансированы проекты на 800 млн рублей и выданы гарантии на 608 млн рублей, а также размещены на спецсчетах в банке средства этого фонда в сумме 895 млн рублей. «Я считаю, нам можно гордиться тем, что мы привлекли в республику максимальное количество действительно дешевых кредитов и соответственно дали возможность нашим предприятиям воспользоваться всеми инструментами господдержки», — подчеркнула руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в РТ.

Давлетшина напомнила, что в июле прошлого года ВТБ и правительство Татарстана подписали соглашение, которое предусматривает поддержку резидентов промышленных площадок и парков республики.

«Хотелось бы отметить, на сегодняшний день в рамках данного соглашения мы оказали поддержку 39 резидентам в разных городах региона — Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга. Объем финансирования составил — 2,8 млрд рублей», — добавила она.

Серьезная работа проделана в прошедшем году корпоративной командой ВТБ по направлению привлечения средств юридических лиц. За отчетный период объем средств на расчетных счетах и депозитах вырос на 45 процентов (на 16,6 млрд рублей). На 1 января 2018 года портфель привлеченных средств составил 54 млрд рублей. 22,9 млрд рублей из них разместили в банке предприятия среднего бизнеса.

«На мой взгляд, здесь ничего удивительного нет, клиенты видят в нас надежного партнера, оценивают высокое качество обслуживания и безопасность. За прошлый год ни одного случая несанкционированного списания средств со счетов наших клиентов в системе не произошло. Поэтому мы считаем, что наша IT-платформа является одной из самых надежных», — подчеркнула Давлетшина.