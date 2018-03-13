Роспотребнадзор начал консультации татарстанцев по вопросам интернет-торговли

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В преддверии Всемирного дня потребителя, который традиционно отмечается 15 марта, Роспотребнадзор начал консультации татарстанцев по вопросам защиты прав потребителей, в частности, интернет-торговли. Специальная горячая линия будет работать на территории республики до 26 марта, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Обращения принимаются по телефону: 8 (917) 224-87-94 с 9 до 17 часов. Кроме того, потребители могут обратиться в консультационный центр Центра гигиены и эпидемиологии в РТ по телефону: 221-90-16.

В этом году Всемирный день прав потребителей проводится под лозунгом: Making digital marketplaces fairer – Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными. В России он проходит с 1994 года.