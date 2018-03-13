Все новости Татарстан Россия

Общество

Роспотребнадзор начал консультации татарстанцев по вопросам интернет-торговли

13 марта 2018, 22:08

Всемирный день прав потребителей проводится под лозунгом: Making digital marketplaces fairer – Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными.
В Татарстане запущена горячая линия для потребителей в сфере финансовых услуг
Более 120 обращений по вопросам защиты прав потребителей поступило в Роспотребнадзор по РТ
Более 160 обращений по вопросам защиты прав потребителей поступило от жителей РТ в Роспотребнадзор
Более 200 звонков за неделю поступило на горячую линию Роспотребнадзора по РТ
Во Всемирный день качества Роспотребнадзор по РТ откроет горячую линию

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В преддверии Всемирного дня потребителя, который традиционно отмечается 15 марта, Роспотребнадзор начал консультации татарстанцев по вопросам защиты прав потребителей, в частности, интернет-торговли. Специальная горячая линия будет работать на территории республики до 26 марта, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Обращения принимаются по телефону: 8 (917) 224-87-94 с 9 до 17 часов. Кроме того, потребители могут обратиться в консультационный центр Центра гигиены и эпидемиологии в РТ по телефону: 221-90-16.

В этом году Всемирный день прав потребителей проводится под лозунгом: Making digital marketplaces fairer – Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными. В России он проходит с 1994 года.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter