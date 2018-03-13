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Билялетдинов назвал «глупостью» новость об отъезде Гарипова в Северную Америку

13 марта 2018, 12:00 , Фото: Ильнар Тухбатов

Билялетдинов назвал «глупостью» новость об отъезде Гарипова в Северную Америку По словам главного тренера «Ак Барса», подобные новости в плей-офф не могут испортить настрой команды.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов назвал информацию о возможном отъезде голкипера команды Эмиля Гарипова в Северную Америку «глупостью». По словам наставника «барсов», информация о возможном отъезде Гарипова за океан появилась 12 марта.

По сообщениям СМИ, одним из вариантов замены вратаря для «Ак Барса» является экс-голкипер «Сибири» Александр Салак. Однако Билялетдинов опроверг эту информацию, назвав ее «глупостью».

«На такие новости мы никак не реагируем, зачем реагировать на глупости. Думаю, что мы не воспринимаем всерьез эту информацию, которая публикуется», – заявил Билялетдинов.

В четвертьфинальной серии Восточной конференции казанский «Ак Барс» обыграл «Амур» со счетом 4:1. В следующем раунде подопечные Билялетдинова сыграют либо с омским «Авангардом», либо с «Металлургом» из Магнитогорска.


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