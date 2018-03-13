Российский фрегат с ракетами «Калибр» отправился в Средиземное море

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Российский фрегат «Адмирал Эссен», вооруженный ракетами «Калибр», войдет в состав эскадры ВМФ России в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Черноморского флота Вячеслава Трухачева.

Этот выход в дальнюю морскую зону является для членов экипажа первым в текущем году, отметил Трухачев.

По словам представителя Черноморского флота, члены экипажа провели корабельные учения. В частности, было отработано плавание в районах интенсивного судоходства, а также выполнена учебная стрельба по морской и воздушной целям, отметил Трухачев.

Боевые корабли «Адмирал Эссен» успешно наносили удары ракетами «Калибр» по боевикам в Сирии. Скорость «Адмирала Эссена» достигает порядка 30 узлов. Корабль может плавать автономно в течение целого месяца.