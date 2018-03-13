АО «Транснефть-Прикамье» провело учения по устранению выхода нефти на подводном переходе через Волгу

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). АО «Транснефть-Прикамье» провело комплексное учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по ликвидации условного разлива нефти на реке Волге на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры – Клин, находящегося в зоне ответственности Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ).

По сценарию учений оператор нефтеперекачивающей станции (НПС) «Ковали» обнаружил снижение давления в магистральном нефтепроводе Холмогоры – Клин и оповестил об условном происшествии диспетчера Казанского РНУ. По согласованию с главным инженером предприятия было принято решение остановить перекачку нефти по МН. На место условной чрезвычайной ситуации незамедлительно выехали патрульные бригады НПС «Ковали» и «Студенец».

По легенде учений в ходе осмотра участка поврежденного нефтепровода был обнаружен выход нефти из МН на водную поверхность по причине разгерметизации продольного сварного шва. Место условной аварии было ограждено специальной лентой и оцеплено сотрудниками службы безопасности.

Нефтяное пятно было локализовано при помощи боновых заграждений, уборка нефтесодержащей пленки с поверхности воды произведена механическим способом с использованием нефтесборщиков. Специалисты эколого-аналитической лаборатории отобрали пробы воды и грунта для контроля попадания в них загрязняющих веществ.

В ликвидации условного разлива нефти приняли участие аварийные бригады НПС «Ковали», «Студенец», «Тиньговатово», ЛПДС «Лазарево», центральной ремонтной службы Казанского РНУ и профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) АО «Транснефть-Прикамье». Всего в учениях были задействованы 107 человек и 60 единиц техники.

По словам заместителя главного инженера – начальника управления безопасности труда и производственного контроля АО «Транснефть-Прикамье» Эдуарда Ишалина, благодаря слаженным действиям всех подразделений и продемонстрированному высокому уровню профессиональной подготовки персонал успешно справился с условной чрезвычайной ситуацией в нормативные сроки.