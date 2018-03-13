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Происшествия

Житель Омска попытался спрятать тело избитой матери в мусоропроводе

13 марта 2018, 11:53

Инцидент произошел на улице Заозерная в Омске.

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Житель Омска попытался спрятать тело избитой матери в мусоропроводе, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла восьмого марта в одном из домов на улице Заозерной в Омске. 43-летний мужчина жестоко избил свою престарелую мать. От полученных травм женщина потеряла сознание. Подозреваемый поднял маму на руки и засунул ее в мусоропровод, но она застряла в узкой трубе.

67-летнюю пенсионерку обнаружили соседи. Они же вызвали полицию и скорую помощь. Несмотря на помощь медиков пожилую женщину спасти не удалось – она умерла в больнице.

Сына погибшей задержали. Ему предъявлены обвинения по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей».
 


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