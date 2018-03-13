Метрополитен-опера уволила знаменитого дирижера Ливайна за домогательства

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Метрополитен-опера в Нью-Йорке уволила знаменитого дирижера, 74-летнего Джеймса Ливайна после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает РИА Новости.

Расследование в Метрополитен-опере длилось более трех месяцев. По итогам проверки выяснилось, что дирижер был замешан в домогательствах в отношении «уязвимых артистов на ранних стадиях их карьеры, над которыми у Ливайна была власть».

В частности, речь идет об инциденте 30-летней давности, подробности которого содержатся в полицейских документах от 2016 года. Мужчина, который предпочел не называть свое имя, заявил, что Ливайн домогался до него, когда тот еще был подростком. По словам жертвы, близкие отношения между ними продолжались годами. Мужчина решился рассказать об этом, так как лишь недавно осознал, что ситуация с Ливайном негативно сказалась на его жизни.

Ливайн все обвинения отрицает. Самый известный дирижер США более 40 лет возглавлял Метрополитен-оперу – с 1976 года до конца прошлого сезона.