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Здоровье и среда

В Татарстане пошла на спад заболеваемость ОРВИ

13 марта 2018, 11:50

За минувшую неделю количество заболевших на территории республики снизилось на 23 процента.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). После нескольких недель подъема в Татарстане пошла на спад заболеваемость ОРВИ. За минувшую неделю, с 5 по 11 марта, количество заболевших на территории республики снизилось на 23,3 процента, составив 16 тысяч 76 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Неделей ранее в Татарстане было зарегистрировано 20 тысяч 974 случая заражения ОРВИ, а также подъем уровня заболеваемости на 27 процентов. Как уточняют специалисты Роспотребнадзора, несмотря на сезонные подъемы заболеваемости, эпидемический порог на территории республики не был превышен.


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