(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Десять человек стали жертвами страшного ДТП на севере Турции, сообщает Интерфакс.

Авария произошла около шести утра по местному времени недалеко от деревни Кумбель. Пассажирский автобус следовал из Стамбула в Токкат. По невыясненным пока причинам, водитель автобуса совершил столкновение с припаркованной на обочине фурой.

В результате ДТП погибли десять человек. Пострадавших на машинах «Скорой помощи» экстренно отправили в ближайшие больницы. Всего в салоне автобуса находились 26 пассажиров.