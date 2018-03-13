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Происшествия

Десять человек стали жертвами страшного ДТП на севере Турции

13 марта 2018, 11:33

Пассажирский автобус врезался в припаркованную на обочине фуру недалеко от турецкой деревни Кумбель.

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Десять человек стали жертвами страшного ДТП на севере Турции, сообщает Интерфакс.

Авария произошла около шести утра по местному времени недалеко от деревни Кумбель. Пассажирский автобус следовал из Стамбула в Токкат. По невыясненным пока причинам, водитель автобуса совершил столкновение с припаркованной на обочине фурой.

В результате ДТП погибли десять человек. Пострадавших на машинах «Скорой помощи» экстренно отправили в ближайшие больницы. Всего в салоне автобуса находились 26 пассажиров.

 


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