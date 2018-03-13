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В Казани отремонтируют улицу А. Кутуя по проекту «Безопасные и качественные дороги»

13 марта 2018, 11:58

На площади 3,5 тыс. кв. м будет уложен новый слой высококачественного асфальтобетона.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В этом году по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтирована улица Аделя Кутуя в Казани. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

В частности, будет обновлен участок ул. А. Кутуя от дома № 104 до ул. Бухарская. Протяженность участка составляет 500 м, ширина проезжей части – 7 м.

Во время ремонта на площади 3,5 тыс. кв. м будет уложен новый слой высококачественного асфальтобетона, старый снимут. Также запланировано устройство бортового камня и нанесение горизонтальной дорожной разметки.

«Данный участок включен в план ремонта на основании технического состояния дороги, а также с учетом обращения жителей агломерации в государственную информационную систему "Народный контроль", "Карты убитых дорог" Общероссийского народного фронта», – поясняется в сообщении министерства.
 


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