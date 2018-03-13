Росстат рассказал о самых высокооплачиваемых профессиях страны

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Росстат опубликовал статистику российских зарплат за прошлый год. Лидерами рейтинга оказались финансовая, страховая и нефтяная отрасли страны. Соответствующий отчет размещен на официальном портале Росстата.

Первое место по размеру оплаты труда заняли финансисты и страховщики. Их доход оказался на уровне около 150 тыс. рублей в месяц.

Кроме них, на лидерских позициях традиционно оказались представители добывающей отрасли со средним ежемесячным доходом в 142 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкают нефтепереработчики. Месячный доход в этой отрасли отличается от предыдущей всего на несколько сотен рублей.

Сразу после них идут авиаторы и космонавты, которые в среднем получают 108 тыс. рублей в месяц.

В число наиболее высокооплачиваемых профессий попали и российские ученые. Их среднемесячная зарплата составляет без малого 100 тыс. рублей, указано в данных Росстата.