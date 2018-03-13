Актриса Кэмерон Диаз намерена завершить карьеру в кино

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Подруга Кэмерон Диаз Сельма Блэр заявила, что голливудская актриса намерена завершить карьеру в кино, пишет РИА Новости.

Сельма Блэр рассказала, что во время обеда девушки обсуждали фильм «Милашка» с Кэмерон Диаз в главной роли. Тогда артистка и призналась, что хочет больше времени посвящать своей семье и мужу - музыканту Бенджи Мэддену.

В прошлом месяце появилась информация, что 45-летняя Кэмерон Диаз станет матерью. Для актрисы малыш станет первенцем. Отцом ребенка стал ее муж. Беременность наступила при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Журналисты также уточнили, что Кэмерон Диаз ранее спокойно относилась к отсутствию детей, объясняя этот факт тем, что «планета и так перенаселена». Однако несколько лет назад Диаз захотела испытать чувство материнства и даже решила усыновить ребенка.