Первый тренер Марты Зайнуллиной: Я ожидала ее в первой тройке на Паралимпиаде

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Первый тренер Марты Зайнуллиной — заслуженный мастер спорта России Ирина Полякова — ожидала казанскую биатлонистку в первой тройке Паралимпиады в Пхенчхане. Об этом она рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ».

Зайнуллина стала второй в индивидуальной гонке на 10 км в классе «сидя». Спортсменка преодолела дистанцию за 43 минуты 52,1 секунды, отстав от 46-летней немки Андреи Эскау на 1 минуту 15,5 секунды. Бронзовым призером стала россиянка Ирина Гуляева.

«Я смотрела гонку 12 км, и она (Зайнуллина — прим. Т-и) бежала неплохо — заняла 4-е место, отставание от 3-го было всего пять секунд. Я сказала, что она будет в тройке. Но какое место, не могла сказать», — рассказала Полякова.

«Она трудолюбивая, упертая, без опозданий, без премыканий тренировалась. Первые дни ей тяжело давались. Люди, когда проигрывают, уходят, ворчат — такого не было с ее стороны. На тренировку всегда опаздывала только по болезни», — вспоминает первый тренер спортсменки.

Зайнуллина родилась в Нижнекамске, потом переехала в Казань и занималась под руководством Поляковой на Лебяжьем. Затем перешла в Центр спортивной подготовки, где занимается и теперь с Фаридой Сафиуллиной. Зайнуллина является чемпионкой мира 2015 года в биатлоне, спортсменка дважды завоевывала «серебро» и дважды «бронзу» мирового первенства. На Играх в Сочи она стала бронзовым призером в лыжном спринте.