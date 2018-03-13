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Алексея Песошина предложили включить в состав совета директоров ПАО «КАМАЗ»

13 марта 2018, 11:40 , Фото: архив/Салават Камалетдинов

Алексея Песошина предложили включить в состав совета директоров ПАО «КАМАЗ» Новый состав совета директоров будет избран 29 июня 2018 года.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Комитет совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям рекомендовал включить в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «КАМАЗ» Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего были выдвинуты 11 кандидатов. Алексей Песошин впервые предложен к избранию в совет директоров «КАМАЗа». Другие кандидаты из списка уже являются членами совета. Представители компании отметили, что предложенные кандидаты, благодаря имеющемуся у них профессиональному опыту, помогут ей в достижении ее стратегических задач.

В опубликованном списке кандидатов нет бывшего Премьер-министра РТ Ильдара Халикова, который ранее входил в состав совета директоров предприятия.

Новый состав будет утвержден на годовом собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», которое состоится 29 июня 2018 года.


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