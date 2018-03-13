Все новости Татарстан Россия

Общество

В России модернизирован Ил-76МД-М

13 марта 2018, 11:58

Первый Ил-76МД-М отвезли на одну из баз военно-транспортной авиации ВКС РФ.
Новый Ил-276 сможет перевозить несколько боевых машин или до сотни солдат
Стали известны причины крушения Ил-76 в Иркутской области
Сегодня начнут расшифровывать черные ящики разбившегося Ил-76
В махачкалинском аэропорту столкнулись взлетавший и садившийся самолеты
Имя генерала МВД Владимира Пономарева присвоено самолету «Ил-76»

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В России завершилась модернизация тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-М, который оснастили новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ПАО «Ил» Алексея Рогозина.

По его словам, машина передана Минобороны. Первый Ил-76МД-М отвезли на одну из баз военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Самолет обзавелся новым пилотажно-навигационным комплексом. На нем заменили светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Также модернизированы некоторые детали.

Ил-76 производится на ульяновском «Авиастар-СП».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter