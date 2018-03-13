В России модернизирован Ил-76МД-М

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В России завершилась модернизация тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-М, который оснастили новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ПАО «Ил» Алексея Рогозина.

По его словам, машина передана Минобороны. Первый Ил-76МД-М отвезли на одну из баз военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Самолет обзавелся новым пилотажно-навигационным комплексом. На нем заменили светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Также модернизированы некоторые детали.



Ил-76 производится на ульяновском «Авиастар-СП».