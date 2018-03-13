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Происшествия

Пьяная жительница Елабужского района три часа держала взаперти судебных приставов

13 марта 2018, 12:45

По данному факту возбудили уголовное дело по трем статьям.

(Елабуга, 13 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Пьяная жительница села Бехтерево Елабужского района в течение трех часов удерживала в своем доме судебных приставов. Об этом сегодня на совещании заявил начальник Елабужского ОВД Юрий Пономарев. Сегодня в отношении нее было заведено уголовное дело.

«Зарегистрированы преступления против порядка управления, совершенные 35-летней елабужанкой, которая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспрепятствовала действиям сотрудников отдела судебных приставов и незаконно удерживала их по своему месту жительства. По данным фактам возбуждены уголовные дела по трем статьям уголовного кодекса», – отметил Юрий Пономарев.

Как выяснилось, трое судебных приставов пришли в дом к 35-летней женщине, чтобы описать за долги ее имущество. По словам замначальника Елабужского районного отдела судебных приставов Екатерины Тарасовой, должники всячески мешали работе приставов: кричали и матерились. К счастью, никто не пострадал. Управлением судебных приставов было написано заявление в полицию. В итоге было возбуждено уголовное дело.

 


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