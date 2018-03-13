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Происшествия

Женщина сломала бедро под колесами фуры в Казани

13 марта 2018, 11:05

ДТП произошло накануне около полудня.

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Женщина сломала бедро под колесами фуры в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в половине первого дня в понедельник, 12 марта. 49-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Водитель грузовика «МАН» не успел вовремя затормозить и совершил наезд на пешехода.

В результате аварии женщина-пешеход получила черепно-мозговую травму и перелом правой бедренной кости. На карете «Скорой помощи» ее увезли в больницу.
 


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