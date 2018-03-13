RT назвал призыв ограничить работу канала в Британии поворотом спиной к населению

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Канал RT в ответ на призыв британских парламентариев ограничить его деятельность в Великобритании заявил, что такая позиция, по сути, является готовностью «некоторых публичных фигур повернуться спиной к представляемому ими населению», сообщается на сайте телеканала.

«Они выражают полное нежелание обращаться к широким слоям своего электората через каналы, которые те выбирают для ознакомления с новостями. Прискорбно видеть, что RT сразу же собираются сделать разменной монетой в политической игре, одним махом перечеркивая все представления о свободе слова в Соединенном Королевстве. Канал RT играет ценную роль, предоставляя своей аудитории более полную новостную картину; он получил множество наград за свою журналистику», – сказано в заявлении RT.

При этом отмечается, что такой шаг «лишь приведет к усилению той самой поляризации общества, которая так часто становится предметом беспокойства».

«Мы горды тем, что находимся у Ofcom (медиарегулятор – прим. – Т-и) на лучшем счету, чем большинство других вещательных компаний, работающих в Великобритании, и любое ограничение деятельности RT нанесет существенный урон британской аудитории. Эти люди годами полагались на RT в освещении животрепещущих, но игнорируемых вопросов и точек зрения, в том числе мнений многих британских парламентариев и других общественных деятелей, которым мейнстримные СМИ не дают возможности участвовать в широких обсуждениях», – подчеркивает телеканал.

Ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT в Великобритании призвали местное Правительство несколько британских парламентариев после того, как Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.