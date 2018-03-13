Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» в Казани

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией 19-й международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение». Открытие выставки состоялось сегодня в «Казанской ярмарке», сообщает пресс-служба лидера республики.
Компании, участвующие в выставке, представили широкий ассортимент электроприборов, различные комплексы для проектирования, ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования.
Президент РТ отметил, что выставка является эффективной площадкой для обсуждения вопросов энергоресурсосбережения и ознакомления с современными технологиями этой отрасли.
В выставке участвуют 132 компании из 18 российских регионов, а также представители шести стран мира. В рамках выставки запланированы научно-технические конференции, круглые столы и семинары, где будут обсуждаться вопросы повышения энергетической эффективности.