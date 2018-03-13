В Татарстане для голосования на выборах напечатали трафареты для инвалидов по зрению

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Татарстане напечатали трафареты для инвалидов по зрению, благодаря чему слабовидящие люди смогут проголосовать на выборах Президента РФ. Об этом сообщили в Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

Трафареты заказала ЦИК РТ. Это конверт из специальной плотной бумаги для печати по Брайлю.

Незрячие избиратели могут поместить незаполненный бюллетень в трафарет, после чего на ощупь найти ячейку, чтобы поставить в ней галочку напротив выбранного кандидата.