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Происшествия

Пожар в Лениногорске унес жизнь 63-летнего мужчины

13 марта 2018, 10:31

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Пожар в Лениногорске унес жизнь 63-летнего мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около трех ночи в понедельник, 12 марта.

К месту ЧП прибыли пожарные. Горел небольшой бревенчатый дом. Площадь пожара составила не более 30 квадратных метров.

Справившись с огнем, спасатели принялись разбирать сгоревшие конструкции здания. Внутри огнебеорцы обнаружили тело погибшего. Им оказался 63-летний мужчина.

Не исключено, что причиной трагедии стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

 


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