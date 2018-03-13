(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Пожар в Лениногорске унес жизнь 63-летнего мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около трех ночи в понедельник, 12 марта.
К месту ЧП прибыли пожарные. Горел небольшой бревенчатый дом. Площадь пожара составила не более 30 квадратных метров.
Справившись с огнем, спасатели принялись разбирать сгоревшие конструкции здания. Внутри огнебеорцы обнаружили тело погибшего. Им оказался 63-летний мужчина.
Не исключено, что причиной трагедии стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.