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Глава Татарстанской региональной украинской культурной автономии: На выборы пойду непременно

13 марта 2018, 10:46

Глава Татарстанской региональной украинской культурной автономии: На выборы пойду непременно Владимир Любченко заявил, что от дня выборов Президента РФ зависит будущее страны.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). О своем обязательном участии в выборах Президента РФ 18 марта заявил руководитель Татарстанской региональной украинской национально-культурной автономии Владимир Любченко. По его словам, от этого дня зависит будущее страны.

«На выборы я пойду обязательно. Потому что мы должны выбрать Президента, а достойный, сильный Президент – это наше будущее, уверенность в спокойной и мирной жизни для нас, наших детей и внуков», – сказал Любченко.

Он отметил, что многие украинские граждане хорошо относятся к России.

«Мы стараемся преодолеть существующие негативные тенденции. Проводим для этого культурные мероприятия, ибо именно через культурное взаимодействие можно и нужно улучшать отношения между людьми и народами», – сообщил глава НКА.

Любченко добавил, что совместное празднование Пасхи 8 апреля сплотит народы, так как она является общей для всех православных.


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