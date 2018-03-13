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Экономика и финансы

Росстандарт отзывает 17 мотоциклов Harley Davidson из-за проблем с тормозами

13 марта 2018, 20:18

Проблемы нашли у мотоциклов Harley Davidson, выпущенных с 2009-го по 2012 год.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Росстандарт объявил об отзыве 17 мотоциклов марки Harley Davidson. Сообщение об этом размещено на официальном портале агентства.

Там уточнили, что причиной отзыва послужили проблемы с тормозной системой мотоциклов, выпущенных в период с июля 2009 года по сентябрь 2012 года. Неполадки в этих машинах могут возникнуть, если владелец будет тянуть с заменой тормозной жидкости.

«Если проблему вовремя не обнаружить, это может привести к внезапному отказу тормозного механизма соответствующего колеса и ДТП», — предупреждают специалисты Росстандарта.

Программа отзыва предусматривает замену проблемной тормозной жидкости. Ремонтные работы пройдут за счет производителя, подчеркивается в сообщении.

Список VIN-номеров всех проблемных мотоциклов размещен на сайте Росстандарта.


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