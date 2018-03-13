Росстандарт отзывает 17 мотоциклов Harley Davidson из-за проблем с тормозами

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Росстандарт объявил об отзыве 17 мотоциклов марки Harley Davidson. Сообщение об этом размещено на официальном портале агентства.

Там уточнили, что причиной отзыва послужили проблемы с тормозной системой мотоциклов, выпущенных в период с июля 2009 года по сентябрь 2012 года. Неполадки в этих машинах могут возникнуть, если владелец будет тянуть с заменой тормозной жидкости.

«Если проблему вовремя не обнаружить, это может привести к внезапному отказу тормозного механизма соответствующего колеса и ДТП», — предупреждают специалисты Росстандарта.

Программа отзыва предусматривает замену проблемной тормозной жидкости. Ремонтные работы пройдут за счет производителя, подчеркивается в сообщении.

Список VIN-номеров всех проблемных мотоциклов размещен на сайте Росстандарта.