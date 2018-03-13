Дагестан намерен поставлять в Татарстан рис в обмен на сухое молоко

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Дагестан намерен осуществлять поставки риса на территорию Татарстана в обмен на импорт сухого молока, рассказал врио министра сельского хозяйства и продовольствия северокавказской республики Керимхан Абасов. Об этом сообщает ТАСС.

Абасов поделился с журналистами этой информацией во время Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

«Договор на 2018 год у нас по поставке баранины с Татарстаном составляет 1500 тонн, а на рис — мы еще проговариваем. Там есть вопросы обмена, они хотят нам поставлять сухое молоко, эти моменты мы будем более подробно изучать. Для Дагестана необходимо минимум 3 тысячи тонн сухого молока. Рис — для них актуально, молоко — для нас актуально», — отметил Керимхан Абасов.

Он добавил, что татарстанские производители смогут полностью удовлетворить спрос на сухое молоко в Дагестане.

Ранее стало известно, что поставки риса из Дагестана в Татарстан могут составлять до 8 тыс. тонн. Экспортом крупы будут заниматься частные компании.