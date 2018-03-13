Жителя Татарстана осудили за аварию в Пермском крае, в которой погибла вся его семья

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). 40-летний житель Татарстана осужден за аварию, в которой погибла вся его семья, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что страшная авария произошла рано утром восьмого ноября прошлого года. 40-летний мужчина на автомобиле «Джили Эмгранд» двигался по автодороге Пермь – Березники. По невыясненным причинам, китайская легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с внедорожником «УАЗ Патриот».

В результате аварии легковушку выбросило в кювет. 28-летняя супруга водителя, а также две его дочери, восьми и шести лет, погибли на месте. Третью девочку, двухлетнюю малышку, экстренно госпитализировали. К сожалению, врачам не удалось спасти ребенка.

Травмы различной степени тяжести получил сам виновник ДТП, а также водитель и пассажир «УАЗа».

Следствием было установлено, что за 2016-2017 годы обвиняемый 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на территории Пермского края.

Суд Добрянского района признал виновным водителя «Джили» в преступлении по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ближайшие четыре года и три месяца мужчина проведет в колонии-поселении.