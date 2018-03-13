Женская сборная Татарстана по дзюдо привезла «золото» с первенства ПФО

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Женская сборная Татарстана по дзюдо стала абсолютным победителем первенства Приволжского федерального округа среди юношей и девушек до 13 лет в разделе ката-группа, а также личных соревнованиях.

Состязания проходили на базе СК «Олимп» в Саранске. Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 14 регионов Поволжья.

В последний день соревнований сборные боролись «стенка на стенку». В отборочной части воспитанницы татарстанской школы дзюдо уверенно выиграли поединки у соперниц из Башкортостана, Удмуртии и Самарской области. А право на золотые медали им пришлось оспаривать с сильнейшими дзюдоистками Оренбургской области. В итоге сборная Татарстана одержала победу со счетом 7:1 и поднялась на высшую ступень пьедестала почета, став абсолютным победителем первенства ПФО.

Сборная Оренбургской области заняла второе место, третье – у дзюдоисток из Самары.

По результатам турнира, который был также отборочным, татарстанские дзюдоистки прошли квалификацию на первенство России, которое пройдет в Новороссийске 23 – 24 мая.