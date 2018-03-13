(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Instagram отказался от GIF-изображений после того, как на соцсеть обрушились обвинения в расизме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал The Verge.

Так называемые «гифки» стали доступны пользователям благодаря интеграции с сервисом Giphy. Однако администраторы сервиса нашли в них расистские изображения. Началось расследование инцидента.

В Instagram заявили, что GIF-картинки не вернутся до тех пор, пока владельцы приложения не смогут исключить аналогичных случаев в будущем.