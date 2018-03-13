Реставрация здания Всемирного конгресса татар обойдется в 54 млн рублей

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Казанское здание исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) отреставрируют за 54 млн рублей. Финансирование работ пройдет из республиканской казны. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Восстановление здания ВКТ, расположенного на ул. Карла Маркса, планируется завершить к концу ноября текущего года. Подрядчик реставрации определится на электронном аукционе 26 марта, указано в заявке на сайте госзакупок. Заказчиком работ является Главное инвестиционно-строительное управление республики.

В ходе ремонтных работ строителям предстоит восстановить фасад здания ВКТ площадью 1,3 тыс. кв. метров, говорится в технической документации заявки. Реставрации подвергнется лепнина, колонны, статуи и кирпичная кладка дома.

Внутри помещений ремонт коснется полов, ограждений, входных групп и деревянных оконных блоков. Их воссоздадут с исторической точностью.