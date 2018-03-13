Власти РТ рассчитывают на высокие ежедневные траты интуристов во время ЧМ-2018

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Ежедневные траты иностранных туристов в Казани во время чемпионата мира по футболу в 2018 году могут достигать 300 долларов. Об этом сообщает ТАСС.

По сравнению с Кубком конфедераций ежедневные траты одного интуриста на ЧМ-2018 вырастут как минимум на 50 процентов, считает руководитель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Мундиаль соберет намного больше туристов из других стран, чем Кубок конфедераций. «Если на Кубке конфедераций процент иностранных туристов был относительно небольшой, и в целом это история для страны, тестирование инфраструктуры, показ команд жителям страны, то чемпионат мира по футболу — это для всего мира, для топовых болельщиков, для топовых туристов», — объяснил Иванов.