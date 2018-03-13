Американский вертолет пролетел над территорией Посольства РФ в США

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Российские дипломаты рассказали о вертолете, кружащем над территорией Посольства РФ в США. Соответствующие фото они выложили в соцсети, сообщает Lenta.ru.

На снимках видно, что вертолет был снабжен мощным прожектором. С его помощью пилот освещал здание российской дипмиссии в Вашингтоне. Инцидент произошел вечером 11 марта, уточняют дипломаты.

«Что искал американский вертолет на территории российского посольства вчера вечером? „Странная“ неисправность навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка обнаружить следы российского вмешательства», — иронизировали работники дипломатической миссии в Twitter.

Официальных объяснений инцидента от американской стороны не поступило.