Все новости Татарстан Россия

Политика

Американский вертолет пролетел над территорией Посольства РФ в США

13 марта 2018, 09:30

Вертолет с прожектором кружил над российской дипмиссией в Вашингтоне.
Посольство РФ обвинило США в давлении на российские медиа
ФБР начало расследование денежных переводов МИД РФ для посольства в Штатах
Российские дипломаты заявили об отсутствии доказательств вмешательства РФ в выборы в США
Посольство РФ показало фото «вторжения» служб США в генконсульство в Сан-Франциско

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Российские дипломаты рассказали о вертолете, кружащем над территорией Посольства РФ в США. Соответствующие фото они выложили в соцсети, сообщает Lenta.ru.

На снимках видно, что вертолет был снабжен мощным прожектором. С его помощью пилот освещал здание российской дипмиссии в Вашингтоне. Инцидент произошел вечером 11 марта, уточняют дипломаты.

«Что искал американский вертолет на территории российского посольства вчера вечером? „Странная“ неисправность навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка обнаружить следы российского вмешательства», — иронизировали работники дипломатической миссии в Twitter.

Официальных объяснений инцидента от американской стороны не поступило.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter