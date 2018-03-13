(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). 48-летний мужчина сгорел на даче в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне вечером. Горел небольшой садовый домик в СНТ «Отделочник» в Тукаевском районе республики.
Меньше десяти минут потребовалось спасателям, чтобы прибыть к месту ЧП. Справившись с огнем, они стали разбирать сгоревшие завалы. В ходе осмотра места происшествия огнеборцами было обнаружено тело 48-летнего мужчины.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительная версия трагедии – неосторожное обращение с огнем.