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Происшествия

48-летний мужчина сгорел на даче в Татарстане

13 марта 2018, 09:11

Двадцатиметровый садовый домик был полностью уничтожен огнем.

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). 48-летний мужчина сгорел на даче в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне вечером. Горел небольшой садовый домик в СНТ «Отделочник» в Тукаевском районе республики.

Меньше десяти минут потребовалось спасателям, чтобы прибыть к месту ЧП. Справившись с огнем, они стали разбирать сгоревшие завалы. В ходе осмотра места происшествия огнеборцами было обнаружено тело 48-летнего мужчины.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительная версия трагедии – неосторожное обращение с огнем.
 


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