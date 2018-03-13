22-летний казанец на «Ладе» попал в смертельное ДТП на трассе М5

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). 22-летний житель Казани на «Ладе» попал в смертельное ДТП на трассе М5, сообщает сайт Горобзор.

Страшная авария произошла накануне на 1474-м км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Автомобиль «Лада Приора» под управление 22-летнего жителя Казани совершил столкновение со снегоуборочным автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка отечественной легковушки.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, не исключено, что авария произошла из-за пыли, поднятой очистительными машинами. Водитель «Лады» мог просто не увидеть большегруз. Основной удар пришелся на сторону пассажира.

Погибшая была невестой водителя «Лады». Они с женихом ехали в Челябинск, чтобы познакомиться с родителями.