«Татнефть» добыла почти пять миллионов тонн нефти за два месяца

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). С начала года предприятиями группы «Татнефть» добыто 4 652 тыс. т нефти, сообщает пресс-служба ПАО «Татнефть».

За февраль предприятия добыли 2 207 тыс. т нефти, что на 1,9 процента меньше, чем в феврале прошлого года. ООО «Татнефть-Самара» добыло 26 тыс. т нефти на лицензионных участках за пределами Республики Татарстан, а на месторождениях сверхвязкой нефти в феврале было добыто почти 143 тыс т.

С начала года было построено и сдано 93 скважины. Бригады текущего, капитального ремонта скважин и ПНП отремонтировали почти 2 тыс. скважин на объектах ПАО «Татнефть».

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» с начала года переработал 1,5 млн т сырья. В текущем году произведено почти 1,5 млн т нефтепродуктов.