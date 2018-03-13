США намерены соперничать с Россией на газовом рынке ЕС

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Газовые компании из США намерены конкурировать с Россией на европейском газовом рынке. Об этом заявила заместитель помощника американского госсекретаря Сандра Оудкирк, сообщает портал Лента.ру.

Она отметила, что США уже конкурируют с российскими компаниями на мировом рынке поставок газа, и намерены продолжить борьбу на территории ЕС. При этом Оудрик признала, что нынешние объемы американского экспорта газа в Европу не сопоставимы с российскими.

«Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения», — заключила представитель Госдепа.

Ранее европейские СМИ назвали Россию надежным поставщиком газа. Это произошло после того, как РФ смогла покрыть нужды европейских газовых потребителей во время сильных морозов.