(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Двух человек спасли из снежного плена в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о застрявшем в сугробе автомобиле «Фольксваген» пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 поздно ночью во вторник, 13 марта. Очевидцы сообщили, что в машине могут находиться люди.

Инцидент произошел недалеко от поселка Старая Письмянка Лениногорского района республики. К месту ЧП выехали пожарные ЗПСО №7. Они спасли из автомобиля замерзающих людей – 49-летнего мужчину и 45-летнюю женщину.

После этого спасатели откопали лопатами автомобиль и с помощью троса вытянули его из сугроба.