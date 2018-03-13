СБУ намерена допросить Надежду Савченко

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ. Украинские правоохранители намерены получить от нее показания по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов. Об этом пишет «Российская газета».

Повестку на допрос Савченко не получила, поскольку уехала из страны на международную конференцию, уточняет издание. Представители СБУ передали извещение в аппарат парламента.

«Если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, то завтра она должна быть в СБУ», — заявил журналистам генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

Ранее Служба безопасности Украины задержала Владимира Рубана на Донбассе. Тогда у него обнаружили значительное количество оружия.