Комитет палаты представителей Конгресса США не нашел связей Трампа с Россией

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Конгрессмены-республиканцы из комитета по разведке палаты представителей заявили об отсутствии связей предвыборной кампании Президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает Интерфакс со ссылкой на американский телеканал CNN.

В 150-страничном докладе, составленном республиканцами, также отмечается, что Президент РФ Владимир Путин не пытался помочь Трампу занять текущий пост.

Расследование проводилось в течение года и будет завершено. Однако конгрессмены-демократы все еще считают необходимым побеседовать с директором Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс и бывшим менеджером кампании Трампа Кори Левандовски: они являются свидетелями по делу.

В настоящее время расследование предполагаемой связи предвыборного штаба Трампа с администрацией Президента РФ продолжает также сенатский комитет по судопроизводству.