Конгрессмены угрожают Трампу новыми санкциями в отношении России

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Члены конгресса пообещали усилить санкции против России, если Президент США Дональд Трамп не введет ограничительные меры, которые предложены обеими палатами, пишут «Известия».
Если Президент отказывается от защиты США, конгресс справится с этим сам, подчеркнули американские законодатели.
«Мы дали вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями», — пообещали члены конгресса.