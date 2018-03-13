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Политика

Конгрессмены угрожают Трампу новыми санкциями в отношении России

13 марта 2018, 06:52

Если Президент отказывается от защиты США, конгресс справится с этим сам, подчеркнули американские законодатели.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Члены конгресса пообещали усилить санкции против России, если Президент США Дональд Трамп не введет ограничительные меры, которые предложены обеими палатами, пишут «Известия».

Если Президент отказывается от защиты США, конгресс справится с этим сам, подчеркнули американские законодатели.

«Мы дали вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями», — пообещали члены конгресса.


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