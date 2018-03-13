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Политика

Посольство РФ в США заявило о непричастности России к отравлению Скрипаля

13 марта 2018, 06:44

В заявлении российской дипмиссии говорится о непорядочности политической жизни Вашингтона.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Россия не причастна к отравлению в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявили в посольстве РФ в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Доказательств связи действий РФ с отравлением Скрипаля нет: был вброшен «очередной фейк-ньюс». «На сегодняшний день нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей», — отмечается в заявлении посольства.

Упоминают в заявлении и экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, выступавшего в 2003 году в Совбезе ООН за проведение военной операции в Ираке. При этом Пауэлл демонстрировал пробирку с белым веществом, доказывая факт наличия в этой стране бактериологического оружия массового уничтожения.

«Неужели здесь уже забыт образ Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?» — таким риторическим вопросом задаются в российском посольстве.


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