Посольство РФ в США заявило о непричастности России к отравлению Скрипаля

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Россия не причастна к отравлению в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявили в посольстве РФ в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Доказательств связи действий РФ с отравлением Скрипаля нет: был вброшен «очередной фейк-ньюс». «На сегодняшний день нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей», — отмечается в заявлении посольства.

Упоминают в заявлении и экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, выступавшего в 2003 году в Совбезе ООН за проведение военной операции в Ираке. При этом Пауэлл демонстрировал пробирку с белым веществом, доказывая факт наличия в этой стране бактериологического оружия массового уничтожения.

«Неужели здесь уже забыт образ Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?» — таким риторическим вопросом задаются в российском посольстве.