Эксперт: видеозаписью применения «Краснополя» налогоплательщиков информируют о новейшем вооружении

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Через видеоролик стрельб снарядами «Краснополь» Министерство обороны РФ информирует население о стоящем на вооружении новейшем высокоточном оружии, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом сообщает РИА ФАН.

В настоящее время Минобороны часто демонстрирует репортажи с учений. Таким образом налогоплательщикам рассказывают о новом вооружении, отметил Литовкин, положительно оценивая эту тенденцию.

Кроме снарядов «Краснополь» в РФ есть и другие виды сверхсовременных вооружений: гиперзвуковая ракета «Кинжал», боевой блок ракеты «Авангард», тяжелая стратегическая ракета «Сармат», подводные дроны, лазерное оружие и другие. В будущем Министерство обороны покажет и эти виды вооружений, считает эксперт.