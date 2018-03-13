Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Эксперт: видеозаписью применения «Краснополя» налогоплательщиков информируют о новейшем вооружении

13 марта 2018, 06:24

В будущем Минобороны продемонстрирует и другие виды вооружений.
25 тыс. военных примут участие в масштабных международных учениях на территории Польши
В июне в странах Балтии и Польше состоятся ежегодные учения НАТО Saber Strike
Во время учений погиб боец латвийского спецназа
Псковские и белорусские десантники провели совместные учения
Шведский спецназ по ошибке атаковал частный дом

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Через видеоролик стрельб снарядами «Краснополь» Министерство обороны РФ информирует население о стоящем на вооружении новейшем высокоточном оружии, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом сообщает РИА ФАН.

В настоящее время Минобороны часто демонстрирует репортажи с учений. Таким образом налогоплательщикам рассказывают о новом вооружении, отметил Литовкин, положительно оценивая эту тенденцию.

Кроме снарядов «Краснополь» в РФ есть и другие виды сверхсовременных вооружений: гиперзвуковая ракета «Кинжал», боевой блок ракеты «Авангард», тяжелая стратегическая ракета «Сармат», подводные дроны, лазерное оружие и другие. В будущем Министерство обороны покажет и эти виды вооружений, считает эксперт.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter