Книги Таткнигоиздата появились на Ozon.ru

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Один из крупнейших онлайн-ритейлеров России интернет-магазин Ozon.ru начал продавать книги Татарского книжного издательства.

Теперь здесь можно приобрести ряд изданий о татарской культуре и истории. В частности, это книга о татарском декоративно-прикладным искусстве «Магия узора»/ «Тылсымлы бизэк» на татарском и русском языках Нурзии Сергеевой.

Можно купить на Ozon’е и альбом «Сююмбике» Розалины Шагеевой на татарском и русском языках, приуроченный к 500-летию со дня рождения правительницы Казанского ханства Сююмбике. В нем собраны посвященные ей художественные изображения, а также связанные с ней произведения татарстанских поэтов и образцы фольклорных жанров – баитов и мунаджатов.

Кроме того, на сайте представлены богато иллюстрированный альбом Наили Альменовой-Халит «Татарский архитектурный орнамент», где впервые и на новом материале представлена краткая история развития архитектурного орнамента татар, объединяющий произведения фольклора разных народов республики сборник «Сказки народов Татарстана», иллюстрированное издание «Победитель дивов. Татарские народные сказки» и ряд других книг.

Генеральный директор Таткнигоиздата Ильдар Сагдатшин подчеркнул, что продвижение татарской литературы в России и за рубежом было и остается для издательства немаловажной задачей.

Он также напомнил, что недавно 22 наименования книг Татарского книжного издательства были размещены в интернет-магазинах «Лабиринт» и «Библио-Глобус». Появление продукции издательства на самых крупных интернет-площадках, в том числе на OZON.ru, является еще одним свидетельством роста интереса к татарской литературе.