(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани на улице Гарифьянова появится бульвар с площадкой для собак, велодорожками и катком. Об этом стало известно на общественном обсуждении концепции развития бульвара на улице Гарифьянова, которое прошло в казанской гимназии № 52.

Работы про благоустройству территории планируется начать как только сойдет снег, и закончить до конца строительного сезона 2018 года. Стоимость бульвара оценивается в 29 миллионов рублей.

В обсуждении приняли участие более 100 жителей ближайших домов. Примерно половина из них уже участвовала в решении судьбы сквера на улице Сыртлановой, который был реконструирован в 2017 году и теперь носит название Парк Калейдоскоп.

В программе встречи рассказали о видении развития общественных пространств у администрации города и у глав архитектуры, затем архитекторы проекта представили свои первоначальные представления о проекте, и в конце встречи горожане высказали свои предложения по его улучшению.

В обсуждении приняли участие помощник Президента РТ Наталия Фишман, представители Дирекции парков и скверов города Казани, муниципальных районов и исполкома по благоустройству, а также архитекторы.

«Очень рада, что вас так много, что у нас получился такой замечательный парк. Мы отдельно соберемся и поговорим о том, чего вам хотелось в нем добавить, изменить, что хорошо, что плохо, может быть, где-то нужны доработки. Сегодня мы будем говорить про развитие этой территории и формирование рекреационной зоны», – обратилась к жителям города Наталия Фишман.

Такие встречи проводятся не только в Казани, но и во всех муниципальных районах республики, отметила она.

«Мы сделали за три года 267 пространств – парков, набережных, скверов, бульваров, улиц, площадей и так далее, в каждом муниципальном районе республики», – заметила помощник Президента.

Фишман выразила надежду на доверие горожан в вопросе благоустройства будущего бульвара и напомнила, что в благоустройстве парка Калейдоскоп учли все пожелания жителей.

«Начиная с этого года, буквально через два дня, мы запустим такую систему – мы будем онлайн, через систему госуслуг Республики Татарстан, проводить опрос горожан относительно того, где вы хотите увидеть благоустроенный парк, сквер или набережную на будущий год. Мы об этом отдельно будем больше говорить. Я вас призываю принимать участие, потому что от вашей активности будет зависеть, будет ли дальше развиваться территория, рядом с которой вы живете или просто за нее переживаете», – рассказала она.

Во время обсуждения жителям «Горок» рассказали, что в новом генеральном плане города заложен рекреационный каркас Казани: единая система всех парков, скверов, лесов и бульваров, связанная в единую непрерывную сеть, рассказала жителям «Горок» замглавного архитектора Казани Дарья Толовенкова.

«У города есть принципиальная позиция, что вдоль этих рекреационных каркасов в обязательном порядке будет проложена пешеходная, местами велосипедная рекреационная составляющая. Она нам нужна, чтобы мы могли комфортно, выйдя из подъезда с колясками, собаками, детьми, мужьями, смогли добраться от центра до «авиастроя» и обратно», - объяснила архитектор.

Сейчас в задачах архитекторов стоит завязать все общественные пространства в этот самый каркас.

В настоящий момент пространство на улице Гарифьянова делится на две части. Первая – это пустырь, а вторая – густозасаженные посадки. Местные жители проходят через это место, чтобы добраться до метро, автобусной остановки, ездят на велосипедях или гуляют с собаками. А дети иногда забегают туда, чтобы собрать желуди, которые растут на раскидистых дубах.

Авторы проекта, архитекторы бюро АD studio Ольга Колебанова и Вероника Герке, поделились своим видением будущего бульвара. Они рассказали, что планируют соединить два разворота для машин на проезжей части, благодаря чему бульвар станет цельным и безопасным для гуляющих.

«В силу того, что ситуация на бульваре нас подчиняет, мы выбрали три основных потока – поток для велосипедистов, для двустороннего маршрута, для пешеходов, которые могут прогуливаться по главной аллее, и потом пешеходный, но он имеет некую особенность с выгулом собак, который перетекает в площадку для ваших питомцев», – рассказывает Ольга Колебанова.

Площадка для выгула собак будет разделена на две части – место для прогулок и для тренировок.

Благоустроенная территория будет ограждена по периметру, на ней будут высажены кустарники, многолетние цветники. Также будет устроен организованный пешеходный переход с кнопкой вызова.

«Мы формируем комфортные зоны – вокруг деревьев мы делаем круговые скамейки, сделаем решетки вокруг них, чтобы корневая система ни в коем случае не была затронута. Для нас очень важно сохранить зеленый массив, который существует на данный момент, и ни в коем случае не нарушить экологию», – отмечает архитектор.

Вдоль всех дорожек появится освещение и навигация, чтобы жители смогли сориентироваться, где сквер Славы, где Калейдоскоп и другие точки, которые жители смогли бы использовать в своем пешем маршруте.

«Добавляем урны, что очень важно, причем не только урны для людей, но и для собак, чтобы не спотыкаться об какашки, я уж извиняюсь за выражение, а вы могли иметь возможность, как в Европе, собрать экскременты своего питомца и направить в нужное русло», –рассказала Ольга.

Урны будут выполнены в форме собаки, к ним также будет прикреплен специальный контейнер с пакетами.

Появятся велопарковки, арт-объекты, декоративные элементы.

Особенностью проекта стало то, что велодорожки в зимний период могут быть использованы для катания на лыжах. Появится каток на месте парковки.

Во время обсуждения проекта, жители начали, как ни странно с жалоб на новый парк Калейдоскоп. Одни пожаловались на то, что металлические арт-объекты, имеющие острые углы, могут быть опасны для детей, другие на гранитную щебенку, которую дети тянут в рот. Авторы проекта отметили объективные жалобы и уверили, что примут меры.

Переходя к предложениям по новому бульвару на улице Гарифьянова, жители в большинстве своем остались довольны, однако предложили внести некоторые коррективы. Родители побеспокоились о безопасности детей и просили сделать ограждение от проезжей части, велосипедисты просили изменить расположение велодорожек и сделать велопрокат. Многих озаботил вопрос общественных туалетов, видеонаблюдения, детской зоны и патрулирования полицией.

Подведя итоги общественного обсуждения, архитектор проекта Ольга Колебанова поблагодарила горожан за предложения и пообещала учесть все пожелания.

«На самом деле очень классно, что мы с вами это все обработали, потому что одно дело, когда мы с точки зрения архитектурного мышления это все анализируем, а другое, когда вы как жители чувствуете и знаете, где и что лучше сделать, и вот этот симбиоз очень классный», – отметила она.

Наталия Фишман присоединилась к мнению архитектора и попросила поднять руки тех, кто был на обсуждении парка Калейдоскоп.

«Правда же, нам в этом году намного дружнее, приятнее работать, и мы научились лучше понимать, что вы хотите, и вообще, разговаривать научились лучше», – обратилась она к участникам обсуждения.

По окончанию встречи помощник Президента поблагодарила архитекторов за проделанную работу, своих коллег и представителей власти, а также активных жителей Казани.