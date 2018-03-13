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Рустам Минниханов примет участие в работе VIII Конгресса студентов РТ

13 марта 2018, 13:32

Студенческий актив Татарстана подведет итоги работы в 2017 году.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Президента Татарстана Рустама Минниханова сегодня ждут в КРК «Пирамида», где состоится VIII Конгресс студентов Республики Татарстан. Об этом сообщается на официальном портале Правительства РТ.

Ожидается, что Рустам Минниханов встретится с активистами республиканской акции «Вместе вперед», осмотрит выставку, рассказывающую о достижениях студенчества республики в минувшем году и активных направлениях деятельности.

Также Президент Татарстана примет участие в пленарном заседании конгресса и вручит награды тем, кто особенно отличился.

 


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