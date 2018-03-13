Рустам Минниханов примет участие в работе VIII Конгресса студентов РТ

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Президента Татарстана Рустама Минниханова сегодня ждут в КРК «Пирамида», где состоится VIII Конгресс студентов Республики Татарстан. Об этом сообщается на официальном портале Правительства РТ.

Ожидается, что Рустам Минниханов встретится с активистами республиканской акции «Вместе вперед», осмотрит выставку, рассказывающую о достижениях студенчества республики в минувшем году и активных направлениях деятельности.

Также Президент Татарстана примет участие в пленарном заседании конгресса и вручит награды тем, кто особенно отличился.