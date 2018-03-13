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Президента РТ ждут на «Больших семейных играх» в 181-й школе Казани

13 марта 2018, 12:30

Рустам Минниханов обойдет все спортивные площадки турнира.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Сегодня во второй половине дня Президента Татарстана Рустама Минниханова ждут в Советском районе Казани. Лидер республики планирует посетить среднюю школу № 181, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В экскурсии по школе его будут сопровождать министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Президенту Татарстана планируют показать столовую. Затем Рустам Минниханов посетит все спортивные площадки (два бассейна и два спортзала), где сегодня проходит фестиваль «Большие семейные игры – ГТО всей семьей».

Лидера республики также ознакомят с выставкой декоративно-прикладного искусства и фотовыставкой «Моя Россия». Перед отъездом Рустам Минниханов намерен встретиться с участниками районного этапа республиканского фестиваля «Без бергэ».


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