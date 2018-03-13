Рустам Минниханов откроет выставку и симпозиум по энергосбережению в Казани

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). XIX Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение-2018» и XVIII Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» стартуют сегодня на территории выставочного комплекса «Казанская ярмарка».

Ожидается, что в церемонии торжественного открытия обоих мероприятий примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие.

Во время церемонии открытия состоится награждение победителей конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии». Дипломы вручит глава Правительства республики Алексей Песошин.

Сразу после официального старта работы руководство Татарстана ознакомится с экспозицией выставки. В ее работе в этом году принимают участие более сотни ведущих компаний и специализированных предприятий со всей России, из республик Беларусь и Казахстан. Прибыли представители Германии, Израиля, Словении, Венгрии, США.

Компании-участники представили богатый выбор спецоборудования и его комплектующих, комплексы для создания и последующего обслуживания энергооборудования, новейшие технологии. Организаторы ожидают, что по итогам выставки будут заключены многочисленные соглашения и контракты.

Деловая программа симпозиума включает в себя ряд научно-технических конференций, экспертных секций, круглых столов и семинаров. Главная тема – инновации в области энергосбережения и повышение энергоэффективности.

Ключевым мероприятием делового блока станет заседание Правительства РТ, на котором планируется обсудить ход реализации в республике в 2017 году госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ на период 2014 – 2020 годы». Будут поставлены задачи на 2018 год.