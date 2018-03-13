Основатель «Фабрики предпринимательства»: Татарстан является хорошей площадкой для бизнесменов

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Татарстан является хорошей площадкой как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал основатель проекта «Фабрика предпринимательства» Айдар Булатов.

«Это очень показательно в связи с заходом сюда федеральных игроков. Они выбирают Казань наряду с Москвой и Санкт-Петербургом в качестве площадки для первичного размещения своих филиалов», — сообщил он.

«В Татарстане создана отличная инфраструктура для запуска и развития бизнеса, у нас есть проект „Фабрика предпринимательства“, где можно получить самые современные знания, есть много мер государственной поддержки. Инвестиционный климат Татарстана — лучший в России уже по итогам трех лет, и у нас очень высокая покупательская способность, это один из самых богатых регионов России», — отметил Айдар Булатов.