Основатель «Фабрики предпринимательства»: За все время мы выпустили 1,5 тыс. участников

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). С начала работы проекта «Фабрика предпринимательства» было выпущено 1,5 тыс. ее участников. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал основатель проекта Айдар Булатов.

«В прошлом году у нас долгосрочное обучение прошли более 400 участников, наши мероприятия за 4 года посетили около 30 тыс. человек, каждый из которых смог взять какие-то основы для запуска или для развития своего бизнеса. Мы за это время выпустили 1,5 тыс. участников, это как начинающие, так и действующие предприниматели», — заявил он.

Участники создали более 400 новых бизнесов, многие из которых в настоящее время развиваются не только в республике, но и за ее пределами, сообщил основатель «Фабрики предпринимательства».