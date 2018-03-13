В Чистополе появился специальный контейнер для сбора батареек

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Контейнер для сбора отработанных батареек появился теперь в Чистополе. Использованные источники тока принимаются в Чистопольской кадетской школе-интернате имени героя Советского Союза Сергея Кузьмина. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Пункт сбора опасных отходов появился по инициативе школьников при поддержке сотрудников Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ.

Контейнер находится по адресу: Л.Толстого, 44а. Экологи считают, что сбор и переработка опасных отходов должным образом — важный путь к сохранению природных ресурсов. Утилизация одной пальчиковой батарейки позволяет предотвратить загрязнение 20 квадратных метров земли или 400 литров воды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что контейнеры для сбора батареек также установлены в каждом районе Альметьевска и в Бавлах.

