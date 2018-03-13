Проголосовавшие жители Буинска смогут со скидкой сходить в новую баню

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Жители Буинска, проголосовавшие на выборах Президента России 18 марта 2018 года, получат льготные услуги в новом Банном комплексе, смогут бесплатно посетить культурные мероприятия и бесплатно проехать на общественном транспорте. Соответствующая информация размещена на сайте муниципального района.

По браслету «Я проголосовал» в Буинске также можно будет бесплатно попасть на выставку картин в краеведческом музее, посмотреть кинофильмы в досуговом центре, позаниматься в тренажерном зале и получить скидку 50 процентов на массовое катание на коньках.

Возле сахарного завода и районного дома культуры пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Вечером жителей ожидает концерт «Наш выбор # Наш Буинск» с участием приглашенных артистов из Казани и Чебоксаров. Участие в мероприятии примут заслуженный артист РТ Фирзар Муртазин, ВИА «Волга-Волга» и чувашская эстрадная группа «Хавас».

На всех избирательных участках для избирателей пройдут концертные программы и будут работать торговые точки.