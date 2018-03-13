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Политика

Более 660 избирателей в Елабуге изъявили желание голосовать по месту пребывания

13 марта 2018, 04:17

С 13 марта заявления о желании голосовать не по месту регистрации принимаются в участковых избирательных комиссиях.

(Елабуга, 13 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Более 660 человек в Елабуге и Елабужском районе заявили о желании голосовать по месту пребывания. Об этом сообщили в территориальной избирательной комиссии.

«На сегодня более 660 человек написали заявление о том, что хотят проголосовать на президентских выборах не по месту регистрации. Например, в ТИК г. Елабуга на сегодня обратились 430 человек», – рассказал председатель территориальной комиссии Елабуги Андрей Смирнов.

Заявления от избирателей здесь принимали до конца 12 марта, а с сегодняшнего дня заявления принимаются в участковых избирательных комиссиях.

 


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